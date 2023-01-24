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Сегодня, 18:22

Зарема Салихова: «Зенит» уже два месяца не уймется, что лучший игрок РПЛ — футболист «Спартака», а не их многомиллионный бразилец»

Иван Шитик
Корреспондент
Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала ситуацию вокруг полузащитника красно-белых Квинси Промеса.

«Промесу надо абстрагироваться от ситуации, в которой он оказался. Каждый раз, когда в «Спартаке» появляется футболист, который признается лучшим в РПЛ, кое-кому это не нравится, и ищут повод раздуть, проплатить блогерам, но ничего не получится у них. «Зенит» уже два месяца не уймется, что лучший игрок РПЛ — футболист «Спартака», а не их многомиллионный бразилец.

И так будет всегда. Радует то, что болельщики всегда поддерживают своих любимчиков, поэтому вся возня воспринимается, как белый шум. Вернее, блекло-голубой», — заявила Салихова Sport24.

В нынешнем сезоне 31-летний Квинси Промес провел за «Спартак» 23 матча, забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-24-zarema-salikhova-o-promese-zenit-uzhe-dva-mesyatsa-ne-uymetsya-chto-luchshiy-igrok-rpl-futbolist-spartaka
Квинси Промес
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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