Зарема Салихова: «Зенит» уже два месяца не уймется, что лучший игрок РПЛ — футболист «Спартака», а не их многомиллионный бразилец»

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала ситуацию вокруг полузащитника красно-белых Квинси Промеса.

«Промесу надо абстрагироваться от ситуации, в которой он оказался. Каждый раз, когда в «Спартаке» появляется футболист, который признается лучшим в РПЛ, кое-кому это не нравится, и ищут повод раздуть, проплатить блогерам, но ничего не получится у них. «Зенит» уже два месяца не уймется, что лучший игрок РПЛ — футболист «Спартака», а не их многомиллионный бразилец.

И так будет всегда. Радует то, что болельщики всегда поддерживают своих любимчиков, поэтому вся возня воспринимается, как белый шум. Вернее, блекло-голубой», — заявила Салихова Sport24.

В нынешнем сезоне 31-летний Квинси Промес провел за «Спартак» 23 матча, забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.