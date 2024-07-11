Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:14

Салихова — об отсутствии Малышева в правлении РПЛ: «Не дорос еще представлять «Спартак» в футбольных структурах»

Салихова прокомментировала то, что Малышев не вошел состав правления РПЛ
Олег Малышев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала «СЭ» то, что генеральный директор красно-белых Олег Малышев не вошел состав правления РПЛ на ближайший год.

«Видимо, даже в исполкоме не уверены, что Малышев надолго задержится в «Спартаке» и стоит ли его вообще вводить в состав правления РПЛ. И что он может дать исполкому, кроме как свои фантастические и нереализуемые стратегии, которые прежде насочинял для РФС.

Впервые за всю историю клуба «Спартак» не представлен в этом органе. Не дорос еще представлять клуб в футбольных структурах. Малышеву лучше сконцентрироваться на клубных проблемах и навести порядок в своем огороде. А фиолетовый галстук на плече — очень символичная художественная деталь, как бы она не стала олицетворением сезона», — сказала «СЭ» Салихова.

В состав правления РПЛ вошли: президент лиги Александр Алаев, исполнительный директор лиги Евгений Мележиков, вице-президент и гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, гендиректор ЦСКА Роман Бабаев, гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров, исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов и спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.

 
Александр Алаев и&nbsp;вице-президент по&nbsp;продажам &laquo;Балтики&raquo; Егор Гусельников. Итоги собрания РПЛ: подписали пивного спонсора и утвердили модель распределения доходов

 

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Олег Малышев
2
0
Читайте также
Мать мексиканского футболиста обвиняет его в убийстве собственной сестры
Капитан сборной Испании избежал травмы после стыка с охранником на Евро-2024
СВР рассекретила данные о поиске США альтернативы Зеленскому
«В руководстве есть какие-то проблемы. Нельзя так работать». Руслан Пименов — о провале «Локомотива» на трансферном рынке, Глушенкове, Дзюбе и статусе «середняка»
На Вашингтонском саммите НАТО обнародовали итоговую декларацию. Главное
Сборная Англии обыграла Нидерланды и вышла в финал Евро-2024
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Спортдиректор «Оренбурга» назвал слухами переход Флорентина в аргентинский «Велес»

Ивуарийский новичок «Торпедо» Гбамбле тренируется с «Химками»