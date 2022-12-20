Салихова: «Если бы я хотела работать в российском футболе, то не уходила бы из «Спартака»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала возможное возвращение в российский футбол.

«Что бы ответила «Зениту», если бы позвали работать в клуб? Бредовый вопрос. Хотела в будущем поработать в российском футболе? Очередной бред. Если бы я хотела работать в нашем футболе, то не уходила бы в тот момент, когда команда шла на верхних строчках таблицы. Сейчас я занимаюсь только благотворительным проектом «Спартак — Детям», — приводит слова Салиховой «РБ спорт».

Салихова состояла в совете директоров «Спартака», однако спустя некоторое время покинула занимаемую должность, объяснив свое решение отсутствием ответов на поставленные вопросы.