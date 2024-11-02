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2 ноября, 23:23

Зарема Салихова: «Видимо, игроки ЦСКА не отошли от Хэллоуина и проявили себя как черти»

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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна прокомментировала победу над ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.

«Видимо, ЦСКА еще не отошел от Хэллоуина, и игроки проявили себя как черти на поле. Обляков умышленно ударил плечом в челюсть Пруцеву. Это должна быть дисквалификация на несколько игр», — сказала Салихова «СЭ».

Массовая драка в&nbsp;матче 14-го тура РПЛ ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Жара в дерби! Бабичу разбили губу, Роша и Литвинов удалены за потасовку

Во втором тайме главный арбитр Алексей Сухой показал три красные карточки. После массовой драки были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и хавбек красно-белых Руслан Литвинов. В концовке встречи вторую желтую карточку получил хавбек ЦСКА Иван Обляков.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Зарема Салихова

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