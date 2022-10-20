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Сегодня, 15:35

Зарема о решении КДК: «Делается все, чтобы у иностранцев сложилось отрицательное мнение о РПЛ»

Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна прокомментировала решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за перепалку с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.

Конфликт между специалистами произошел после первого тайма матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2). Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

В результате КДК дисквалифицировал Абаскаля на один матч, а Федотова — на две игры (одну — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23). Также оба тренера были оштрафованы на 50 тысяч рублей.

«Одинаковое наказание за несоизмеримые нарушения. То есть можно обзываться, посылать домой. Тем более у данного тренерского штаба это рецидив. Максимум, на что можно было наскрести для Абаскаля, — это дисквалификация на одну игру условно... К сожалению, делается все, чтобы у иностранных специалистов сложилось отрицательное мнение о лиге: судейские решения, решения КДК.
Если цель — не допустить появления в российском футболе амбициозных, грамотных специалистов, с отличной международной тренерской школой, которые являются украшением нашего унылого чемпионата , то мы находимся на правильном пути», — заявила Салихова «СЭ».

Из-за дисквалификации Абаскаль не сможет руководить «Спартаком» в матче 14-го тура РПЛ против «Химок».

Владимир Федотов и&nbsp;Гильермо Абаскаль. «Есть очень умные люди. Достали из видео все». Федотов и Абаскаль получили дисквалификацию на один матч

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
Зарема Салихова
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