Зарема о решении КДК: «Делается все, чтобы у иностранцев сложилось отрицательное мнение о РПЛ»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна прокомментировала решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за перепалку с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.

Конфликт между специалистами произошел после первого тайма матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2). Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

В результате КДК дисквалифицировал Абаскаля на один матч, а Федотова — на две игры (одну — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23). Также оба тренера были оштрафованы на 50 тысяч рублей.

«Одинаковое наказание за несоизмеримые нарушения. То есть можно обзываться, посылать домой. Тем более у данного тренерского штаба это рецидив. Максимум, на что можно было наскрести для Абаскаля, — это дисквалификация на одну игру условно... К сожалению, делается все, чтобы у иностранных специалистов сложилось отрицательное мнение о лиге: судейские решения, решения КДК.

Если цель — не допустить появления в российском футболе амбициозных, грамотных специалистов, с отличной международной тренерской школой, которые являются украшением нашего унылого чемпионата , то мы находимся на правильном пути», — заявила Салихова «СЭ».

Из-за дисквалификации Абаскаль не сможет руководить «Спартаком» в матче 14-го тура РПЛ против «Химок».