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Сегодня, 08:55

Салихова обвинила игроков «Спартака» в бесхарактерности: «Плюшевые мимимишки»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в комментарии для «СЭ» обрушилась с критикой на некоторых игроков московской команды.

«Литвинов деградирует второй сезон. Ими не занимаются, просто расставляют на поле и дают мяч. Надо уходить из «Спартака», пока сами же болельщики не погнали. История с Джикией должна стать примером. При такой игре следующим летом из серьезных клубов никто не захочет. Также «Спартак» не продал Хлусевича куда-то в Европу, а сам превратил его в балласт. Уже половина всех талантливых русских, которые показывали свою состоятельность как игроки основы, превращаются в балласт, нет развития их скиллов. Это не команда гладиаторов, которые сражаются в каждом матче на победу , это плюшевые мимимишки. Удобненькие, нескандальные, бесхарактерные. Занимают себе пятое место и никому не мешают», — сказала Салихова.

После 9 туров РПЛ «Спартак» идет на 5-м месте в таблице с 16 очками. В следующем матче красно-белые встретятся с «Локомотивом» 28 сентября.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова

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