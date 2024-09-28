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Сегодня, 19:12

Салихова: «В нынешнем «Спартаке» все построено на вранье»

Леонид Федун и Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала руководство красно-белых.

«Лучшая покупка руководства — это блогеры, которые рассказывают, как прекрасен «Спартак». Даже ветераны больше не выступают с критикой.

Потратили 100 миллионов с учетом агентских и подписных что бы что? Быть хуже всех московских команд? За три года два спортивных директора, а результаты все хуже и хуже. Сейчас сменят и этого, крайнего всегда найдут. Так помпезно заходили в «Спартак» те, кто сейчас прячутся за вывеской «Лукойла». Именно они должны отвечать и за научения Эшуорта, Амарала, за то, что у Абаскаля снесло крышу, за назначение непригодного Малышева, за потерю прежних лидеров команды.

Все построено на вранье в нынешнем «Спартаке» у этих управленцев, но футбол им не обмануть. Результат на табло», — сказала Салихова «СЭ».

В субботу, 28 сентября, «Спартак» на выезде проиграл «Локомотиву» (1:3) в матче 10-го тура РПЛ. Красно-белые с 16 очками занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова

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