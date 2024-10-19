Зарема: «Прошли времена, когда «Спартак» громил «Краснодар» 6:1. Чего добьется новое руководство, покажет время»

Экс-член совета директоров «Спартака» и супруга бывшего владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала «СЭ» результат матча красно-белых с «Краснодаром» в рамках 12-го тура РПЛ (0:3).

Отставание московского клуба от первой строчки турнирной таблицы после этого поражения составило 11 очков.

«Прошли те времена , когда «Спартак» громил «Краснодар» на своем поле 6:1 (21-й тур РПЛ сезона-2020/21 — Прим. «СЭ»). Забавно, что эту крупную победу на своем поле новое руководство удалило из ролика , посвященного 10-летию стадиона, на которое, кстати, Федуна не пригласили. Слова в прессе были враньем от клуба. Интересно, сколько будет значимых побед у нового руководства с Вилли Пухом (Виллиан Жозе — Прим. «СЭ» и [Миенти] Абеной? И какую летопись достижений напишут они: Жданов, Малышев и Амарал? Время покажет», — сказала Салихова «СЭ».

После 12 матчей «Спартак» занимает 6-е место в таблице, набрав 19 очков.