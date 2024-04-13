Зарема: «Помните, как смеялись над Кофрие? Теперь всех смешат Дуарте и троянский конь Медина»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна поделилась мнением о последних результатах команды.

В субботу, 13 апреля красно-белые уступили «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура чемпионата России-2023/24. Сочинцы занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Помните, как смеялись над Кофрие, который вместе с агентскими стоил 3 миллиона евро и был продан за 4 миллиона евро. В Лиге Европы при нормальном судействе «Спартак» не проигрывал матчи, когда Кофрие был на поле.

Теперь всех смешат Дуарте и троянский конь Медина, которые стоят в разы дороже и зарплата выше среднего по команде. При этом Малышев через околоклубных блогеров будет все стрелки переводить на Эшуорта и на тренера. Следующему тренеру — приготовиться, ведь только он будет козлом отпущения, а менеджмент давно причислил себя к лику святых и на вопросы отвечать не собирается», — сказала Салихова «СЭ».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 35 очками в 23 матчах. Команда проведет следующий матч в РПЛ 21 апреля на выезде против «Ростова».