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Сегодня, 07:45

Зарема о руководстве «Спартака»: «Где Виллиан Жозе? Кто-то задаст этот вопрос спортивному директору?»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Зарема Салихова и Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна раскритиковала нынешнее руководство красно-белых за трансфер нападающего Виллиана Жозе.

«Где Жозе, блин? Может, кто-то, наконец, задаст этот вопрос спортивному директору? Или только клубные рыла в телеге будут рассказывать, как уверенно победил «Спартак»? Вопрос на засыпку: одной мне кажется, что даже Бакаев сильнее Угальде?» — приводит Metaratings слова Салиховой.

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» в июле 2024 года. 32-летний бразилец принял участие в 11 матчах красно-белых во всех турнирах, провел на поле в сумме 336 минут и забил 1 гол.

Источник: Metaratings
Виллиан Жозе
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова

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