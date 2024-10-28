Зарема о руководстве «Спартака»: «Где Виллиан Жозе? Кто-то задаст этот вопрос спортивному директору?»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна раскритиковала нынешнее руководство красно-белых за трансфер нападающего Виллиана Жозе.

«Где Жозе, блин? Может, кто-то, наконец, задаст этот вопрос спортивному директору? Или только клубные рыла в телеге будут рассказывать, как уверенно победил «Спартак»? Вопрос на засыпку: одной мне кажется, что даже Бакаев сильнее Угальде?» — приводит Metaratings слова Салиховой.

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» в июле 2024 года. 32-летний бразилец принял участие в 11 матчах красно-белых во всех турнирах, провел на поле в сумме 336 минут и забил 1 гол.