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Зарема Салихова рассказала, как Каттани удалось найти Абаскаля для «Спартака»

Алина Савинова
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о назначении испанца Гильермо Абаскаля главным тренером московского клуба.

— Как Каттани удалось найти Абаскаля? Почему именно он?

— Лука — топовый специалист. Жаль, что мало времени отвелось. Он четко прочувствовал, какой тренер подойдет этой команде. «Угадал» — неподходящий глагол. Лука учел все особенности «Спартака», среды, прошлые неудачные и положительные опыты. Он знал, что я всегда за то, чтобы доверять молодым, амбициозным, с хорошей тренерской школой.

Абаскаль понравился своей уверенностью и подготовленностью. Он не заискивал и не смотрел с надеждой, возьмем его или нет. Молодой, самодостаточный тренер, с яркой «personality» и четким видением, — приводит Sport24 слова Салиховой.

— Вы поддерживаете общение с Каттани?

— Конечно. У него очень много работы в «ПСЖ», но он следит за «Спартаком», читает новости о команде.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. На данный момент команда под его руководством занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-23-salikhova-rasskazala-kak-kattani-nashel-abaskalya-dlya-spartaka
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Гильермо Абаскаль
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