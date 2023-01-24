Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:36

Зарема Салихова рассказала, почему ей не нравился Руй Витория

Виталий Косик
Корреспондент
Руй Витория.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, чем ей не понравился экс-главный тренер красно-белых Руй Витория.

«Смутила безальтернативность и безыдейность. Он прилетел, не посмотрев ни одной игры! Тот «Спартак» не играл в четыре защитника — любимой схеме Руя. На переговорах его интересовало только то, как с неустойки, выплаченной арабами, заплатить налоги резидента РФ. Витория сейчас тренер сборной Египта — идеально для него. Не надо работать 24 часа в сутки, все размеренно, есть время и на гольф, и на семью. Согласитесь, странно после хорошего выступления «Спартака» в Лиге Европы уехать в Египет, а не возглавить клуб в Англии, Италии или Франции, ведь возраст и опыт позволяли», — приводит слова Салиховой Sport24.

Витория возглавлял «Спартак» с мая 2021 года по декабрь 2021 года.

В настоящее время 52-летний специалист является главным тренером сборной Египта.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-24-ya-takogo-bolshe-ni-ot-odnogo-trenera-ne-slyshala-zarema-rasskazala-pochemu-yey-ne-nravilsya-ruy-vitoriya
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Руй Витория
11
11
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Шашилов написал на меня докладную. До сих пор не известно за что». Рассказ звезды нашего биатлона
«У Макдэвида должна быть своя лига». Интервью Клима Костина — главного открытия сезона НХЛ
Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Московской области
Песков оценил идею Эстонии закрыть Финский залив для России
Зеленский одобрил увольнение замглавы своего офиса
Адвокат оценил вероятность удовлетворения просьбы Ефремова о смене наказания
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Нападающий «Спартака» Николсон поделился ожиданиями от второй части сезона
Николсон — о драке с «Зенитом» в Кубке России: «Забыл об этом в тот же день. Это не красит ни команды, ни меня»
Николсон поделился впечатлениями от первых зимних сборов «Спартака»
В «Урале» заявили, что «Левски» заплатит неустойку за отмену контрольного матча
Стал известен первый соперник «Зенита» на сборах в Катаре
Зорин двумя словами охарактеризовал Абаскаля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Итальянский журналист: «У нас не знают о Захаряне. Он не усилит ни один клуб серии А»

Николсон поделился впечатлениями от первых зимних сборов «Спартака»