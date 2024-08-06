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Сегодня, 14:56

Салихова: «Клубы РПЛ демонстрируют дворовый футбол уровня медиалиги»

Руслан Минаев
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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна поделилась мнением об уровне клубов РПЛ.

«Бороться за тройку будут команды, у которых сильнее атака. Катастрофически низкий уровень защитников у 12 клубов из 16. Команды демонстрируют дворовый футбол уровня медиалиги. Подтверждение этому — разгромные счета в каждом туре.

Огромное расслоение команд по финансовому принципу. «Зенит» и «Спартак» закупаются игроками на два полноценных состава, в то время как все остальные команды существенно недоукомлектованы», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

Ранее Салихова заявляла, что конкуренция в чемпионате России в этом сезоне исчезнет через 5-7 туров.

После трех туров РПЛ сезона-2024/25 «Зенит» и «Динамо» (Москва) набрали по 9 очков, у ЦСКА — 7 очков. Далее идут «Локомотив» и «Спартак» (по 6 очков).

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
Зарема Салихова
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