Зарема Салихова считает, что костяк в «Спартаке» должен быть русским

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на поражение красно-белых от «Крыльев Советов» (0:4) в матче 10-го тура РПЛ.

По ее словам, костяк состава московской команды должны составлять российские футболисты, а не иностранцы.

«Уходя из «Спартака» я лично говорила Александру Матыцыну продолжать делать проект с Павлом Андреевым. Костяк в «Спартаке» должен быть русским. Они не захотели приобрести ни Горшкова, ни Ежова, ни Пиняева. Теперь парни из «Крыльев» катком прошлись по трансферной кампании Малышева и Эшуорта. Еще раз говорю: браво, Игорь Осинькин!» — приводит Metaratings слова Салиховой.

После 10 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 16 очками.

В следующем туре РПЛ красно-белые встретятся с ЦСКА на своем поле. Игра состоится 8 октября.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль согласился с тем, что игра с «Крыльями Советов» была худшей за все время его работы в московском клубе.

По данным «СЭ», главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может быть отправлен в отставку в случае поражения от красно-синих.