Салихова: «Если «Спартак» не возьмет нового нападающего, то переход Шамара будет провалом для клуба»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, выразила мнение, что если москвичи не приобретут нового нападающего, то уход Шамара Николсона может стать провалом для клуба.

«Если «Спартак» не возьмет нового нападающего, то переход Шамара будет провалом для клуба. Любая травма Соболева, недомогание или отравление, и «Спартак» остается без нападающего. Наши болельщики смеялись над Кралом и Ларссоном, однако их клубы играют в Лиге чемпионов. Конечно, спартаковские блогеры и эксперты с телеканалов разбираются в футболе лучше, чем спортивные директоры европейских клубов», — приводит слова Салиховой Sport24.

После шести туров «Спартак» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. Лидирует — «Краснодар» (14 очков).