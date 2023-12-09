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Сегодня, 16:41

Зарема Салихова: «Соболев на поле с первых минут — это всегда дает результат»

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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на победу команды в матче 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0). По ее словам, без Тео Бонгонды и Хесуса Медины красно-белые играли привычными связками.

Красно-белые победили благодаря голам Квинси Промеса, Александра Соболева и Кристофера Мартинса.

«Соболев на поле с первых минут – это всегда дает результат, возрастают шансы на победу. И, наконец, Мартинс играет в то, ради чего его покупали», — приводит Metaratings.ru слова Салиховой. — Футболисты использовали свои сильные качества, а не были расставлены на поле с расчетом на универсальность одних ради перекрытия ограниченности других».

 
Квинси Промес и&nbsp;Александр Соболев радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;Крыльев Советов&raquo;. Зимняя месть «Спартака». Красно-белые ответили «Крыльям» разгромом, Абаскаль может перевести дух

«Спартак» завершил первую часть чемпионата с 30 очками после 18 туров.

Источник: metaratings.ru
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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