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Салихова: «Дзюба куражный, Карпин — нет»

Алина Савинова
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что думает о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе и главном тренере сборной России Валерии Карпине.

«Если честно, мне все равно на них обоих. Они являются главными лицами российского футбола? Все просто: Дзюба куражный, Карпин — нет», — приводит «РБ Спорт» слова Салиховой.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года, подписав контракт с клубом до конца текущего сезона. В матче 18-го тура чемпионата России, который прошел 4 марта, он забил три гола в ворота «Ростова (3:1).

«Ростов» под руководством Карпина занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 35 очков. «Локомотив» с 16 очками идет на 13-й строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zarema-salihova-dzyuba-kurazhny-j-karpin-net/
Артем Дзюба
Валерий Карпин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Зарема Салихова
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