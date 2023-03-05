Салихова: «Дзюба куражный, Карпин — нет»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что думает о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе и главном тренере сборной России Валерии Карпине.

«Если честно, мне все равно на них обоих. Они являются главными лицами российского футбола? Все просто: Дзюба куражный, Карпин — нет», — приводит «РБ Спорт» слова Салиховой.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года, подписав контракт с клубом до конца текущего сезона. В матче 18-го тура чемпионата России, который прошел 4 марта, он забил три гола в ворота «Ростова (3:1).

«Ростов» под руководством Карпина занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 35 очков. «Локомотив» с 16 очками идет на 13-й строчке.