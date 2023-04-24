Салихова: «Сегодня я увидела прошлогодний «Спартак», который умеет побеждать»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась после матча москвичей с «Краснодаром» (4:3) в 24-м туре РПЛ.

«Стервятникам, брызжущим ядом в адрес команды и тренера, просьба заткнуться хотя бы на неделю. Особо хочется отметить Соболева, Зиньковского, Николсона, Джикию и великолепного Промеса. Сегодня я увидела прошлогодний «Спартак», который умеет побеждать. Кстати, судья тоже молодец, не повелся на мольбы «Краснодара» о несуществующем пенальти», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

«Спартак» располагается на 3-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 48 очков за 24 тура. «Краснодар» располагается на 7-м месте с 38 очками.