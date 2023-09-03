Зарема обвинила менеджмент «Спартака» в потакании Абаскалю: «Он не курица, которая снесет золотые медали»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в разговоре с «СЭ» высказалась о неудачах красно-белых в последних матчах.

«Не верю, что Абаскаля снимут в ближайшее время, потому что последние проигрыши, не только его вина. У менеджмента, и у тренера параллельно росло чувство собственной важности, они его холили и лелеяли. Благодаря победам в 2022 менеджмент поверил, что все просто в футболе: надо лишь выписать бюджет на трансферы из Лукойла.

Совершенно неверный подход, что Абаскаль — это курица, которая снесет долгожданное золотое яйцо, вернее золотые медали. Поэтому надо потакать всем закидонам. Это незрелость не только тренеров, но и менеджеров, в первую очередь. У «Спартака» отличная команда, самый лучший набор российских футболистов, сильные личности в команде, с опытом побед и пока еще у них нет равнодушия», — сказала Салихова «СЭ».

У «Спартака» в текущем сезоне четыре матча в РПЛ без побед. Красно-белые занимают 8-е место в чемпионате России (10 баллов).