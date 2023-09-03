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Сегодня, 17:00

Зарема обвинила менеджмент «Спартака» в потакании Абаскалю: «Он не курица, которая снесет золотые медали»

Зарема обвинила менеджмент «Спартака» в потакании Абаскалю
Микеле Антонов
Корреспондент
Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в разговоре с «СЭ» высказалась о неудачах красно-белых в последних матчах.

«Не верю, что Абаскаля снимут в ближайшее время, потому что последние проигрыши, не только его вина. У менеджмента, и у тренера параллельно росло чувство собственной важности, они его холили и лелеяли. Благодаря победам в 2022 менеджмент поверил, что все просто в футболе: надо лишь выписать бюджет на трансферы из Лукойла.

Совершенно неверный подход, что Абаскаль — это курица, которая снесет долгожданное золотое яйцо, вернее золотые медали. Поэтому надо потакать всем закидонам. Это незрелость не только тренеров, но и менеджеров, в первую очередь. У «Спартака» отличная команда, самый лучший набор российских футболистов, сильные личности в команде, с опытом побед и пока еще у них нет равнодушия», — сказала Салихова «СЭ».

У «Спартака» в текущем сезоне четыре матча в РПЛ без побед. Красно-белые занимают 8-е место в чемпионате России (10 баллов).

 
Зарема Салихова. «С чего Зарема взяла, что «Спартак» не заметит «Краснодар»? От Абаскаля не исходит уверенности». Мнение агента Сафонова

 

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Зарема Салихова
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
6
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
7
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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