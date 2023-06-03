Зарема — о сезоне «Спартака»: «Голову пеплом посыпать точно не нужно»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в комментарии для «СЭ» оценила сезон красно-белых.

«Вторая половина сезона не радует, хотя были запоминающиеся победы. Есть много факторов, которые повлияли на результат: судейские ошибки, которые отняли важные очки, новый менеджмент. Инерция закончилась, очков набранных в первой половине хватило, чтобы остаться в тройке. Голову пеплом посыпать точно не нужно. Думаю, выводы сделают и в следующем сезоне увидим сильный «Спартак», — сказала Салихова «СЭ».

«Спартак» с 54 очками занял третье место по итогам сезона-2022/23 РПЛ.