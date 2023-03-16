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Судейство

Сегодня, 16:00

Зарема об отстранении Кукуляка: «Весь механизм работает неправильно. Отсюда и драки на поле, и тренерский гнев»

Микеле Антонов
Корреспондент
Зарема Салихова.
Фото Global Look Press
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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение ЭСК РФС временно отстранить арбитра Евгения Кукуляка от работы в РПЛ.

«Наказывать надо в том числе и тех, кто судей готовит, как им объясняют и трактуют эпизоды. Судья на поле — это последний винтик в системе. Весь механизм работает неправильно. Я не понимаю, что делается для того, чтобы исправить ситуацию. Проблеме судейства не первый год. С каждым сезоном ошибок все больше и больше. И, самое главное, командам очки не возвращаются, турнирная таблица не отражает реальное место команды. Отсюда и драки на поле, и тренерский гнев», — сказала Салихова «СЭ».

В четверг, 16 марта Кукуляк был отстранен из-за ошибки, которую допустил в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» — «Динамо» (1:1, 4:5 — пенальти). Во втором тайме арбитр не назначил пенальти в ворота клуба из Санкт-Петербурга, несмотря на то, что видеоарбитры рекомендовали ему назначить 11-метровый.

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что Кукуляк временно не будет получать назначения на матчи РПЛ. После паузы он сможет возобновить работу, но сначала ему нужно будет судить матчи Первой лиги.

Фол Клаудиньо на&nbsp;Тюкавине. «Зенит» — «Динамо»: в пользу гостей не назначен пенальти. По каким правилам судит Кукуляк?

Футбол
Евгений Кукуляк
Зарема Салихова
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