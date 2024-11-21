Зарема: «Грамотный специалист просто покрутит у виска, когда узнает об интересе от «Спартака»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, считает, что грамотный функционер не согласится занять должность спортивного директора московского клуба.

— Я не верю, что грамотный специалист приедет в «Спартак». Для начала он посмотрит, кто был до него. Амарал, Эшворт... Захочет ли поставить свое имя через запятую после этих персонажей? Дальше посмотрит, кто его руководитель. А там некто Малышев. Бывший консультант, писал в воздух какие-то фантастические стратегии для РФС, о чем и где конечный продукт? Естественно, опытный спортдир в первую очередь посмотрит, кто за все платит. Нефтяная компания (если погуглит последние новости, то еще больше озадачится) и совет директоров от нее, которые априори всегда в белом, какое бы решение не приняли и сколько бы не косячили. А разгребать и пачкаться будет только спортивный директор. Грести нефтяные евро, бразильский реал и аргентинские песо желающих много. Но кто согласится реально работать на благо клуба, а не просто нести бред про создание семьи, традиции и проводить обряд целования ромбика для очередных футболистов-туристов в музее «Спартака»? Бонгонда вон до сих пор никого не знает из прошлого, и ромбик для него — это лишь пароль к зарплатной карточке. Мог бы Малышев в самолете начать читать лекции своим легионерам об истории клуба, хоть какая-то польза от его прибывания рядом с командой. Лирическое отступление.

Так вот будущий спортивный директор еще в неведении о всех подводных течениях, еще не знает, что Станковича ему уволить нельзя ровно как Амарал не мог принять самостоятельно решения по Абаскалю. Еще не знает, что женская команда — это отдельный цех, и в академии его с хлебом и солью не встретят.

В нынешних условиях (внешних и внутренних) задавать высокие параметры поиска — это неадекватное, утопичное представление о футбольной реальности. Грамотный специалист просто покрутит у виска, когда узнает об интересе от «Спартака».

10 ноября португальский специалист Томаш Амарал покинул пост спортивного директора «Спартака». Он занимал эту должность с декабря 2023 года.