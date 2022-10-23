Зарема: «Абаскаль сделал непредсказуемый «Спартак» — трансформер»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о работе Гильермо Абаскаля в московском клубе.

«Абаскаль сделал непредсказуемый «Спартак» — трансформер. Максимально атакующий. Маслов прошел длинный пусть восстановления и, наконец, забил в ворота противника! Скорее бы вернулись все травмированные, чтобы было больше всевозможных вариаций состава», — сказала Салихова «СЭ».

Абаскаль стал тренером красно-белых летом 2022 года.

На данный момент «Спартак» с 29 очками занимает 2-е место в РПЛ.