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Сегодня, 08:00

Зарема считает Промеса лучшим игроком десятилетия в России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова, в разговоре с «СЭ» отреагировала на итоги голосования за лучшего футболиста России 2022 года.

«Я считаю, Промес — лучший игрок последнего десятилетия не только по уровню мастерства, но и по самоотдаче, искренности и преданности клубу», — сказала Зарема «СЭ».

Промес стал лучшим футболистом в России 2022 года. Премия вручается «СЭ» седьмой год подряд. Предыдущими обладателями награды становились Федор Смолов (тогда — «Краснодар», 2016), Квинси Промес («Спартак», 2017), дважды Артем Дзюба («Зенит», 2018, 2019), Никола Влашич (ЦСКА, 2020) и Сердар Азмун («Зенит», 2021).

Квинси Промес. Промес — лучший игрок России этого года. Квинси стал по-настоящему своим

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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