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14 марта, 10:24

Зарема высмеяла попытки обвинить Промеса через Telegram-каналы: «Кто в «Спартаке» главный? Игрок, тренер или клуб?»

Микеле Антонов
Корреспондент
Зарема Салихова и Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в комментарии для «СЭ» высказалась о последних событиях, связанных с нападающим красно-белых Квинси Промесом.

В среду, 13 марта, стало известно, что 32-летнего голландца арестовали в Дубае (ОАЭ). Арест связан с запросом Нидерландов на экстрадицию футболиста.

«Мы провожали Промеса в «Севилью», зная, что он обязательно вернется. Спустя годы мы встречали Промеса из «Аякса» как родного сына. Нынешнее руководство клуба феноменально проводило игрока в ОАЭ, а то, вернется ли Квинси в «Спартак», их уже не волновало. А вот сейчас наспех написанные, непродуманные отмазки руководства пошли в Telegram-каналах о том, как они пытались, уговаривали Промеса не ехать на сборы, советовали остаться. Просто бразильский сериал «Богатые клубы тоже плачут!».
Футболист сам просился в Дубай, тренер требовал у руководства игрока на сборах... Стоп! Кто в клубе главный? Тренер, игрок или сам клуб? Футболист или тренер принимает сам решения такого плана только в слабом клубе при слабом руководстве. Очень удобная позиция — свалить на тренера. Любому специалисту нужен игрок на предсезонке. Доменико Тедеско также в течение двух с половиной месяцев спрашивал: «Где Промес?» Это же спрашивали и миллионы болельщиков. Я не заключала контракт до тех пор, пока «Спартак» не был полностью финансово в безопасности, если игрок не сможет выполнять свои обязательства. Так бездарно потерять игрока — это самим себе сказать «шах». Если не будет замены равноценной Промесу, то «мат» скажут уже другие», — сказала Зарема «СЭ».

В феврале суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.

Квинси Промес. Промес заключен под стражу в ОАЭ, ему грозит депортация. Худший сценарий для «Спартака» начался?
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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