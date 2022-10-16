Зарема жестко ответила Федотову на неуважительные слова об Абаскале

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в разговоре с корреспондентом «СЭ» жестко отреагировала на неуважительный комментарий главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в адрес его спартаковского визави Гильермо Абаскаля.

Летом сообщалось, что Федотов мог возглавить «Спартак» после ухода Паоло Ваноли, однако красно-белые отказались от его кандидатуры.

— Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека, — сказала Салихова.

После игры Федотов заявил: «Абаскаль на меня бросился? Не надо преувеличивать. Какой бросился? Что-то рядом прыгало, да, не знаю. Я не понял, о чем идет речь. Честная игра? И в чем же он заключается? У них не удалили двух футболистов? Или даже трех?».

Матч между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 13-го тура РПЛ завершился со счетом 2:2.