Зарему рассмешили слова Кокорина о возможном конфликте с ней в Монако

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина об их возможном конфликте в Монако.

Ранее Кокорин в интервью Sport24 предположил, что Салихова критикует его потому, что обиделась на футболиста. «Может она видела нас в Монако, и мы там чем-то ее обидели — не позвали куда-то или не поздоровались?» — сказал игрок.

«Не поздоровался, не пригласили? Кто и куда? Ха-ха. (Эмодзи, плачущий от смеха. — примечание «СЭ»). Жаль, газеты не используют эмодзи для выражения эмоций», — сказала Зарема «СЭ».

Ранее Салихова говорила, что считает переход Кокорина в «Спартак» в августе 2020 года одним из худших трансферов московского клуба за последнее время.

Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020 года по январь 2021 года. Он забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах за красно-белых. Сейчас 31-летний россиянин выступает за кипрский «Арис» на правах аренды из «Фиорентины».