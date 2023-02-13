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Сегодня, 17:33

Источник: зарплата Абаскаля по новому контракту со «Спартаком» составит около 1,5 миллиона евро

Мария Гусева
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Зарплата главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля по новому контракту с московским клубом составит примерно 1,5 миллиона евро в год плюс бонусы за достижения целей, сообщает Metaratings.ru.

Сегодня, 13 февраля, «Спартак» объявил о продлении контракта с 33-летним испанцем до лета 2025 года.

Ранее в Telegram-канале «Спартак КБ Телега» появлялась информация о действующей зарплате Абаскаля в 750 тысяч евро в год.

Абаскаль возглавил красно-белых летом 2022-го. «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, а в Кубке России вышел в плей-офф с первой строчки в группе.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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