Зарплата Илича в «Зените» составит 3 миллиона евро в год с учетом бонусов

Как стало известно «СЭ», зарплата полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Зените» составит 3 миллиона евро в год с учетом бонусов.

Сумма трансфера 23-летнего игрока, по нашей информации, будет около рыночной стоимости Илича — порядка 15 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

6 июля издание Tuttosport сообщало, что «Зенит» будет платить Иличу 3,5 миллиона евро в год плюс около 2 миллионов бонусами, а контракт игрока с сине-бело-голубыми будет рассчитан до лета 2029 года.

В сезоне-2023/24 сербский футболист забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи в 36 матчах. На Евро-2024 Илич провел 3 встречи и отметился голевым пасом.