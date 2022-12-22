Зарплата Максимовича составит около 1,5 миллиона евро в год в случае перехода в «Спартак»

Годовая зарплата Неманьи Максимовича составит 1,5 миллиона евро, в случае его перехода в «Спартак», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, сторона сербского полузащитника хочет включить в сделку бонусы за достижение целей. Кроме этого, стороны обсуждают постепенное увеличение фиксированной заработной платы игрока с каждым новым годом контракта.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил «Хетафе» 3 миллиона евро за игрока, но испанский клуб не готов отпускать своего футболиста за такую сумму.

27-летний Максимович в сезоне-2022/23 он принял участие в 12 матчах «Хетафе» и не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.