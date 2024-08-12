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Сегодня, 13:30

Защитник «Ахмата» Богосавац остался доволен ничьей со «Спартаком»

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Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац прокомментировал ничейный результат матча 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

«Доволен ничьей. Хотя мы хотели выиграть, и у нас были для этого моменты, но не получилось забить. Знали, что матч будет тяжелым, потому что это «Спартак», — приводит слова Богосаваца «Евро-Футбол.Ру».

По итогам матча со «Спартаком» грозненцы расположились на 14-м месте в таблице чемпионата России с 3 очками. В следующей встрече внутреннего первенства команда Магомеда Адиева сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо» 19 августа.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Мирослав Богосавац
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