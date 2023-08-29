Защитник «Ахмата» Богосавац: «Ромащенко требует от нас быть на позитиве все время»

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац рассказал, что в команде обратили внимание на европейский подход к тренировкам нового главного тренера Мирослава Ромащенко.

«Да, это было видно с первой тренировки. Ромащенко довольно интересно проводит занятия, требует от нас быть на позитиве все время. В первый день работы шутил надо мной, что у нас с ним одинаковые имена, поэтому я всегда буду играть. Пока так и есть. Хотя я в «Ахмате» уже три с половиной года. И почти всегда играл в основном составе. И при Талалаеве, и в прошлом сезоне при Ташуеве. Только в начале этого сезона из-за травмы пропустил почти все начало чемпионата. Так что вряд ли на самом деле все связано с моим именем (смеется). Но в любом случае у нас сейчас все хорошо, и мы двигаемся вперед», — приводят «Известия» слова Богосаваца.

18 августа грозненский клуб объявил, что Ромащенко назначен новым главным тренером. Контракт 49-летнего специалиста с «Ахматом» рассчитан на три года. Ромащенко больше 10 лет работал ассистентом у Станислава Черчесова, в том числе в Польше и Венгрии.

На данный момент грозненцы занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 7 очков за 6 туров.