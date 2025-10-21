Защитник «Ахмата» Гандри назвал Черчесова русским Анчелотти

Защитник «Ахмата» Надер Гандри сравнил главного тренера грозненской команды Станислава Черчесова с Карло Анчелотти.

«Мне кажется, Черчесов — это русский Анчелотти. Он очень опытный тренер, который дает результат и следит за дисциплиной в команде. Хоть я и не работал с Карло. Вижу, как он работает, только по телевизору. Но, я вас уверяю, Черчесов — это отличный тренер. Он всегда близок к игрокам. Всегда разговаривает с нами. И он невероятно круто понимает футбол», — приводит слова Гандри Legalbet.ru.

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. В 13 матчах под его руководством грозненцы одержали 5 побед, четырежды сыграли вничью и уступили в 4 встречах.

После 12 туров команда с 16 очками занимает девятое место в РПЛ.