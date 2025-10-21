Видео
21 октября, 14:59

Защитник «Ахмата» Гандри назвал Черчесова русским Анчелотти

Защитник «Ахмата» Надер Гандри сравнил главного тренера грозненской команды Станислава Черчесова с Карло Анчелотти.

«Мне кажется, Черчесов — это русский Анчелотти. Он очень опытный тренер, который дает результат и следит за дисциплиной в команде. Хоть я и не работал с Карло. Вижу, как он работает, только по телевизору. Но, я вас уверяю, Черчесов — это отличный тренер. Он всегда близок к игрокам. Всегда разговаривает с нами. И он невероятно круто понимает футбол», — приводит слова Гандри Legalbet.ru.

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. В 13 матчах под его руководством грозненцы одержали 5 побед, четырежды сыграли вничью и уступили в 4 встречах.

После 12 туров команда с 16 очками занимает девятое место в РПЛ.

Источник: Legalbet.ru
5

  • Slim Tallers

    Это тоже самое,что скульптор Бопосов - это русский Микеланджело.

    21.10.2025

  • ANTI BOMG

    То, что Черчесов не Анчелотти, вряди ли кто спорить будет, но то, что он лучше ни то серба, ни то итальянца, ни то цыгана станковича, однозначно!

    21.10.2025

  • ANTI BOMG

    То есть, надо было вот мУдя))) это добавить?зумер, похоже:joy::rofl::joy::rofl:

    21.10.2025

  • AZ

    Назвать Черчесова русским Анчелотти все равно, что назвать Ладу Калину русским Феррари)))

    21.10.2025

  • AZ

    Мдя))). Называть Черчесова русским Анчелотти все равно,что называть Ладу Калину русским Феррари)))

    21.10.2025

    Карло Анчелотти
    Станислав Черчесов
    ФК Ахмат
