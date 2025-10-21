Защитник «Ахмата» Гандри назвал Черчесова русским Анчелотти

21 октября, 14:59
Защитник «Ахмата» Надер Гандри сравнил главного тренера грозненской команды Станислава Черчесова с Карло Анчелотти.
«Мне кажется, Черчесов — это русский Анчелотти. Он очень опытный тренер, который дает результат и следит за дисциплиной в команде. Хоть я и не работал с Карло. Вижу, как он работает, только по телевизору. Но, я вас уверяю, Черчесов — это отличный тренер. Он всегда близок к игрокам. Всегда разговаривает с нами. И он невероятно круто понимает футбол», — приводит слова Гандри Legalbet.ru.
Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. В 13 матчах под его руководством грозненцы одержали 5 побед, четырежды сыграли вничью и уступили в 4 встречах.
После 12 туров команда с 16 очками занимает девятое место в РПЛ.
Slim Tallers
Это тоже самое,что скульптор Бопосов - это русский Микеланджело.
ANTI BOMG
То, что Черчесов не Анчелотти, вряди ли кто спорить будет, но то, что он лучше ни то серба, ни то итальянца, ни то цыгана станковича, однозначно!
ANTI BOMG
То есть, надо было вот мУдя))) это добавить?зумер, похоже:joy::rofl::joy::rofl:
AZ
Назвать Черчесова русским Анчелотти все равно, что назвать Ладу Калину русским Феррари)))
AZ
