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Сегодня, 19:13

Защитник «Ахмата» Шатара будет прооперирован в Риме после травмы крестообразных связок

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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27-летний защитник Милош Шатара будет прооперирован в Риме в начале мая после полученной травмы крестообразной связки, приводит заявление пресс-службы «Ахмата» Metaratings.ru.

По информации источника, 1 мая игрок прибудет в Рим, а на следующий день сдаст все анализы и пройдет дополнительное обследование перед операцией, которая назначена на 3 мая.

Боснийский футболист получил повреждение в матче 23-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1).

Шатара выступает за «Ахмат» с января 2023 года после перехода из солигорского «Шахтера». На счету игрока восемь матчей без результативных действий.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-akhmata-shatara-budet-prooperirovan-v-rime-posle-travmy-krestoobraznykh-svyazok-246873/
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