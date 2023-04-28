Защитник «Ахмата» Шатара будет прооперирован в Риме после травмы крестообразных связок

27-летний защитник Милош Шатара будет прооперирован в Риме в начале мая после полученной травмы крестообразной связки, приводит заявление пресс-службы «Ахмата» Metaratings.ru.

По информации источника, 1 мая игрок прибудет в Рим, а на следующий день сдаст все анализы и пройдет дополнительное обследование перед операцией, которая назначена на 3 мая.

Боснийский футболист получил повреждение в матче 23-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1).

Шатара выступает за «Ахмат» с января 2023 года после перехода из солигорского «Шахтера». На счету игрока восемь матчей без результативных действий.