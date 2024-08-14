Защитник «Ахмата» Тодорович не считает русский язык сложным

Защитник «Ахмата» Дарко Тодорович рассказал об изучении русского языка.

«Я второй раз даю интервью на русском языке. Я уже третий год здесь, начал говорить с друзьями, немного выучил, стало легче. Не сказал бы, что русский язык сложный. Для нас, боснийцев, небольшая разница. У меня не было учителя, просто так начали говорить, [Мирослав] Богосавац очень сильно помогает в этом», — цитирует Тодоровича ТАСС.

Тодорович выступает за «Ахмат» с лета 2022 года. В текущем сезоне 27-летний босниец провел за грозненцев 5 матчей во всех турнирах.