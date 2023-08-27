Защитник «Ахмата» Тодорович: «С приходом Ромащенко команда чувствует себя лучше»

Защитник «Ахмата» Дарко Тодорович в комментарии для «СЭ» высказался о работе с главным тренером Мирославом Ромащенко.

«Ромащенко — очень хороший тренер. Он провел с нами всего десять дней, но каждую тренировку он дает нам новый заряд сил. Вся команда чувствует себя лучше. Это не может не сказаться на результате. Я уважаю Ташуева, мы проделали вместе хорошую работу. Мне кажется, что он неплохой тренер. Но в футболе бывает разное», — сказал Тодорович «СЭ».

Ташуев покинул пост главного тренера «Ахмата» 15 августа. 64-летний специалист возглавлял клуб с сентября 2022 года и привел его к пятому месту в РПЛ прошлого сезона. Нынешний сезон грозненская команда начала с 5 поражений в 6 матчах.