Защитник «Акрона» Фернандес сравнил цены в России и Боливии

Защитник «Акрона» Роберто Фернандес ответил на вопрос о ценах в России и его родной Боливии.

«Все зависит от места. Везде есть более дорогие и дешевые рестораны. Если мы говорим о супермаркетах, то ощущение, что в России подешевле. Не сказать, что я много всего покупаю, но такое впечатление сложилось», — цитирует Фернандеса «Чемпионат».

«Акрон» в сентябре 2024 года арендовал Фернандеса у боливийского «Боливара». В текущем сезоне защитник провел 15 матчей во всех турнирах, отличившись голевой передачей.

В минувшем сезоне футболист на правах аренды выступал за калининградскую «Балтику». Также он играл в испанской «Культураль Леонесе». На его счету 1 гол в 43 матчах в сборной Боливии.