Защитник «Акрона» о Латышонке: «У него есть потенциал вырасти еще больше»

Защитник «Акрона» Роберто Фернандес поделился мнением об игре вратаря «Зенита» Евгения Латышонка, с которым они выступали в «Балтике».

«Он был ключевой фигурой в «Балтике» в прошлом сезоне. Поэтому Латышонок сейчас находится в «Зените», он полностью заслужил это место. На мой взгляд, у него есть потенциал и все шансы вырасти еще больше», — цитирует Фернандеса Legalbet.

Латышонок получил повреждение мышц бедра в матче 14-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (2:1).

В этом сезоне 26-летний россиянин сыграл за «Зенит» в 15 матчах во всех турнирах.