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Сегодня, 18:50

Защитник «Акрона» Савичев: «Главное — закрепиться в РПЛ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Акрона» Константин Савичев порассуждал о задачах команды на дебютный сезон в РПЛ.

«Не хочу ставить баснословные цели. Главное — закрепиться в РПЛ. Будет неимоверно сложно даже попасть в топ-10, туда не попадают многие команды, которые уже на протяжении нескольких сезонов играют в Премьер-лиге», — цитирует Савичева Metaratings.

В минувшем сезоне «Акрон» занял третье место в первой лиге. В переходных матчах тольяттинцы обыграли «Урал» (2:0, 1:2) и впервые в своей истории вышли в премьер-лигу.

Источник: Metaratings
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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