Защитник аргентинского «Лануса» пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Оренбургом» 21 декабря

Сегодня, 21:50
«Оренбург» намерен подписать контракт с аргентинским защитником Матиасом Пересом 21 декабря, утверждает «РБ Спорт».
Футболист должен прилететь в Россию, затем пройдет медосмотр, по итогам которого может быть подписан договор. На какой срок будет оформлено соглашение между 23-летним Пересом и «Оренбургом», пока неизвестно.
Контракт 23-летнего аргентинца с клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.
В нынешнем сезоне Матиас Перес провел за «Ланус» 45 матчей и забил 3 гола.