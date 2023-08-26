Globo Esporte: Келвен подпишет 4-летний контракт с ЦСКА

Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Келвен подпишет с ЦСКА контракт до лета 2027 года, сообщает Globo Esporte.

По данным источника, сумма трансфера составит 4,5 миллиона евро. Ранее об этом утверждало издание UOL. Переговоры между клубами длились около двух недель.

Келвен играет за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года. Его контракт рассчитан до февраля 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

В этом сезоне 22-летний бразилец сыграл за «Атлетико Паранаэнсе» в 41 матче во всех турнирах, отметившись 2 голами и 7 результативными передачами.

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