Защитник «Балтики» Остойич: «Игнашевич многому меня научил»

Центральный защитник «Балтики» Иван Остойич поделился впечатлениями от работы с главным тренером калининградцев Сергеем Игнашевичем.

«Хотел бы, чтобы Игнашевич остался руководить командой? Футболисты не решают такие вопросы. Он — наш тренер, мы думаем только об этом. Сергей Николаевич — хороший специалист. Он раньше играл на позиции центрального защитника, как и я, и многому меня научил», — приводит слова Остойича «РБ Спорт».

По итогам сезона «Балтика» заняла 15-е место в РПЛ и вылетела в первую лигу. При этом, команда сыграет в суперфинале FONBET Кубка России с «Зенитом». Встреча состоится 2 июня в «Лужниках».