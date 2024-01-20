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Сегодня, 06:46

Защитник «Балтики» Остойич считает, что Ткаченко навсегда вошел в историю клуба

Руслан Минаев
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Защитник «Балтики» Иван Остойич поделился мнением о роли тренера Леонид Ткаченко в истории клуба.

Специалист скончался 4 января на 71-м году жизни.

«Это был великий человек, который посвятил свою жизнь «Балтике». Он навсегда в истории клуба. Когда я узнал, что его не стало, почувствовал большую потерю. Мы много с ним общались, он внес большой вклад в выход нашей команды в РПЛ. Не знаю, получилось бы без него проделать такой путь», — цитирует Остойича Metaratings.ru.

Под его руководством «Балтика» добилась наивысшего достижения в РПЛ — в 1996 году команда заняла 7-е место.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Балтика
Леонид Ткаченко
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