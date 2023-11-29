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Сегодня, 19:24

Защитник «Балтики» Сото назвал матч со «Спартаком» самым странным в своей карьере

Алина Савинова
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Чилийский защитник «Балтики» Гильермо Сото поделился впечатлениями от матча 16-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2), который прошел в Калининграде при сильном снегопаде.

«Матч со «Спартаком» был самым странным в моей жизни. Температура была экстремальной. Я никогда не играл в подобных условиях, и это очень непросто. На поле сложнее передвигаться, тяжелее отдать пас, поэтому план игры может полностью измениться. Если быть честным, мне было некомфортно, с какой стороны ни посмотри. Но нужно привыкать, надо проделать это, хоть мы и зависим от погоды», — цитирует Сото Metaratings.ru.

«Балтика» на данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-baltiki-soto-match-so-spartakom-byl-samym-strannym-v-moei-zhizni-310242/
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