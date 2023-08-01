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Сегодня, 11:20

Защитник «Балтики» Жиров объяснил поражение от «Спартака»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Защитник «Балтики» Александр Жиров в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча 2-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«Надо просто реализовать свои моменты. В этом наша проблема. Если будем забивать — будем побеждать. Надо больше работать, чтобы пришел результат. Атмосфера в раздевалке? Ничего, готовимся к следующему матчу. Игра со «Спартаком» была тяжелой. Сейчас главное — восстановиться, сделать работу и двигаться дальше», — сказал Жиров «СЭ».

Жиров также рассказал, что перед игрой переговорил с нападающим «Спартака» Александром Соболевым. Футболисты родом из одного города — Барнаула.

«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 2 тура. «Балтика» находится на 15-м месте, проиграв два первых матча сезона-2023/24 в РПЛ.

Александр Жиров
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ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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