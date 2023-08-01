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Сегодня, 11:35

Жиров об уровне российского футбола: «Есть куда расти»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Защитник «Балтики» Александр Жиров в комментарии для «СЭ» сравнил уровень чемпионатов России и Германии.

«Хороший уровень у нашего футбола. Есть куда расти. В принципе, как и всем чемпионатам. Немецкий язык? [После пяти лет жизни там] не забыл», — сказал Жиров «СЭ».

32-летний россиянин перешел в команду из Калининграда на правах свободного агента. Контракт с игроком подписан по схеме «1+1».

С июля 2018 года Жиров выступал за немецкий «Зандхаузен», который играл во второй бундеслиге. Клуб и футболист не стали продлевать контракт, рассчитанный до конца июня 2023 года.

Александр Жиров
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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