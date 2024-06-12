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Сегодня, 19:21

Защитник бельгийского «Эйпена» Филин может вернуться в «Химки»

Виктория Кравченко
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Защитник «Эйпена» Александр Филин может вернуться в «Химки», сообщает Legalbet.

По данным источника, 27-летний игрок расторгнет соглашение с бельгийским клубом и перейдет в подмосковную команду на правах свободного агента. Футболист уже согласовал контракт с клубом на три года.

В «Химках» предложили защитнику более выгодные личные финансовые условия.

Футболист выступал за «Химки» с лета 2018 по январь 2023 года, после чего перешел в «Эйпен» в статусе свободного агента. В минувшем сезоне он провел 18 матчей и отметился одной голевой передачей.

Источник: https://legalbet.ru/news/16530180/
ФК Химки
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