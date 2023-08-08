Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:00

Защитник «Браги» Тормена не перейдет в клуб РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник португальской «Браги» Витор Тормена определился со своим будущим, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, 27-летний бразилец не перейдет в клуб РПЛ. Отмечается, что игрок продолжит карьеру в Германии.

Ранее сообщалось, что защитником интересуются «Спартак» и «Краснодар».

27-летний защитник выступает за «Брагу» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 он провел за португальский клуб 40 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005267853_tormena_vyibral_novyiy_klub__za_igrokom_sledyat_krasnodar_i_spartak
Футбол
РПЛ
ФК Брага
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Форвард «Вашингтона» Уилсон: «Овечкин — удивительный лидер. Он взял меня под свое крыло»
История Александра Бублика: как россиянин стал играть за Казахстан
Сбившего насмерть женщину курьера заключили под стражу в Москве
Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова
Умер переводчик Леонид Володарский
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Дивеева — о восстановлении после операции: «Курс реабилитации пока запланировал в Москве»

Агент Богосаваца: «Если Мирослав получит предложение от клуба из топ-5, он обязательно рассмотрит его»