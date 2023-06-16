Тиагу Силва — об игре в России: «Это был один из худших периодов в моей жизни»

Защитник «Челси» Тиагу Силва высказался об этапе своей карьеры в чемпионате России. Бразилец был игроком московского «Динамо».

«Это был один из худших периодов в моей жизни. Я не знал, смогу ли я когда-нибудь снова играть в футбол. Я перешел в «Динамо» из «Порту», во время предсезонной подготовки мне стало очень плохо. После некоторых анализов врачи выявили сильно прогрессирующий туберкулез. Меня хотел прооперировать в России на легком. А я точно знаю, что после этого больше никогда не смог бы играть в футбол. Это было действительно очень сложное время», — приводит слова Силвы пресс-служба «Челси».

Тиагу Силва стал игроком московского «Динамо» в июле 2005 года. В составе московской команды бразилец не сыграл ни одного матча и в январе 2006 года перешел в «Флуминенсе».

После «Динамо» Силва выступал за «Флуминенсе», «Милан», «ПСЖ» и «Челси».