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Центральный защитник чилийского клуба «Унион Эспаньола» Валентин Видаль заявил, что готов рассмотреть вариант с переходом в один из клубов РПЛ.
Ранее сообщалось, что 19-летним футболистом интересуются «Спартак» и «Балтика».
«У меня есть несколько опций, но мне нравится Россия — это отличный вариант для развития моей карьеры», — приводит «РБ Спорт» слова Видаля.
В нынешнем сезоне Видаль провел 1 матч за «Унион Эспаньолу» и не отличился результативными действиями.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.